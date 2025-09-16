Новосибирский бизнес откроет бани в культовом памятнике Томска

Один из самых узнаваемых памятников архитектуры Томска — легендарные Гороховские склады на набережной Томи — ждет грандиозное и весьма неожиданное преображение.

В историческом здании, которое долгие годы находилось в запустении, разместится современная общественная баня. Проект, который вдохнет новую жизнь в объект федерального значения, реализует новосибирская компания ООО «Гороховские бани».

Как сообщили в администрации Томска, реставрация предусматривает не косметический ремонт, а полное восстановление исторического облика здания. Специалистам предстоит усилить фундаменты, восстановить оригинальную кирпичную кладку, заменить кровлю и вернуть на место утраченные декоративные элементы фасадов. Кроме того, будет восстановлен купол и шпиль на угловой башне. Внутри будет проведена полная модернизация: от замены перекрытий и лестниц до прокладки современных инженерных систем и благоустройства прилегающей территории.

Проект открыт для обсуждения. Томичи и все неравнодушные к сохранению истории могут ознакомиться с планом реставрации и внести свои предложения до 22 сентября 2025 года.