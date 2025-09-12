В Томске обнаружили загрязнение воздуха на детских площадках

Летний мониторинг атмосферного воздуха в Томске принес тревожные результаты: в местах, предназначенных для игр самых маленьких горожан, зафиксировано опасное загрязнение.

Специалисты «Облкомприроды», проводившие исследования в июле и августе, выявили на нескольких детских площадках города превышение предельно допустимых концентраций фенола — токсичного вещества, способного негативно влиять на здоровье.

В эпицентре экологического внимания оказались три игровые зоны. Наиболее серьезное превышение — в два раза выше нормы — обнаружено в самом центре города, на улице Ленина, 51. Также опасные концентрации фенола зафиксированы в переулке Баранчуковском, 4 (превышение в 1,6 раза) и на проспекте Мира, 41 (в 1,4 раза). Кроме того, в пробах воздуха были обнаружены и взвешенные частицы, также представляющие риск для дыхательной системы.

Несмотря на зафиксированные цифры, в областной администрации призывают не поддаваться панике. По данным пресс-службы, выявленные разовые превышения якобы не несут прямой угрозы здоровью и благополучию населения.

«В случае выявления превышений предельно допустимых концентраций мы оперативно информируем соответствующие органы и принимаем все необходимые меры», — прокомментировал ситуацию и.о. начальника департамента природных ресурсов Вадим Чиркин, заверив, что мониторинг ведется в регулярном режиме.

