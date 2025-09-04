82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 сентября, 14:13
пробки
4/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
82.76% -1.2
сегодня
04 сентября, 14:13
пробки
4/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
сегодня 12:40
общество

В Томской области успешно завершены работы по восстановлению дорожного полотна в рамках национального проекта

В Первомайском районе завершилась реконструкция шести километров автодороги, соединяющей Первомайское и Орехово, пролегающей между районным центром и Туендатом. Данные работы были реализованы благодаря федеральной программе «Инфраструктура для жизни», о чем сообщил губернатор Владимир Мазур в своем телеграм-канале.

«Ремонтные мероприятия выполнены в соответствии с графиком и условиями государственного контракта. Мы планируем продолжить модернизацию всей трассы в последующие годы. Кроме того, в текущем году будет проведено освещение вдоль дороги в черте районного центра. Здесь расположены важные социальные объекты, такие как детские сады, образовательное учреждение, центр культуры и досуга, автовокзал и другие. Поэтому обеспечение комфортного и безопасного движения как для автомобилистов, так и для пешеходов является приоритетной задачей», — отметил Владимир Мазур.

Реконструкция началась в прошлом году и стала вторым этапом обновления данной трассы. Подрядчик восстановил поврежденные участки основания дорожного полотна, уложил два слоя асфальта общей площадью 42 тысячи квадратных метров, а также нанес разметку с использованием термопластика. Помимо этого, были проведены работы по планировке и укреплению откосов обочин с применением асфальтовой крошки, восстановлена водопропускная труба, установлены новые дорожные знаки и направляющие столбики.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.