В Томской области успешно завершены работы по восстановлению дорожного полотна в рамках национального проекта

В Первомайском районе завершилась реконструкция шести километров автодороги, соединяющей Первомайское и Орехово, пролегающей между районным центром и Туендатом. Данные работы были реализованы благодаря федеральной программе «Инфраструктура для жизни», о чем сообщил губернатор Владимир Мазур в своем телеграм-канале.

«Ремонтные мероприятия выполнены в соответствии с графиком и условиями государственного контракта. Мы планируем продолжить модернизацию всей трассы в последующие годы. Кроме того, в текущем году будет проведено освещение вдоль дороги в черте районного центра. Здесь расположены важные социальные объекты, такие как детские сады, образовательное учреждение, центр культуры и досуга, автовокзал и другие. Поэтому обеспечение комфортного и безопасного движения как для автомобилистов, так и для пешеходов является приоритетной задачей», — отметил Владимир Мазур.

Реконструкция началась в прошлом году и стала вторым этапом обновления данной трассы. Подрядчик восстановил поврежденные участки основания дорожного полотна, уложил два слоя асфальта общей площадью 42 тысячи квадратных метров, а также нанес разметку с использованием термопластика. Помимо этого, были проведены работы по планировке и укреплению откосов обочин с применением асфальтовой крошки, восстановлена водопропускная труба, установлены новые дорожные знаки и направляющие столбики.