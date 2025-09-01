В Томске лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев обсудил развитие предпринимательства, уличной культуры и подготовку к выборам

В Томске с рабочим визитом побывал депутат Госдумы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Здесь он провёл встречу с представителями местного предпринимательского сообщества, посетил фестиваль уличной культуры «Голос города», а также пообщался с кандидатами на сентябрьских выборах.

С томскими предпринимателями Алексей Нечаев обсудил развитие бизнес-среды в городе. Встреча прошла в формате диалога. Томские предприниматели рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются, в частности, об избыточном контроле со стороны государства. Эту проблему «Новые люди» будут решать как на местном, так и на федеральном уровне.

Затем Алексей Нечаев принял участие в открытии финального фестиваля «Голос города». Этот проект уже несколько лет объединяет уличных артистов: музыкантов, вокалистов, танцоров, чтецов. Всё лето в скверах и парках работали открытые площадки, где мог выступить каждый желающий. Лучшие из лучших приняли участие в финальном фестивале. На сцену вышли исполнители со всей страны. Концерты, мастер-классы и конкурсы превратили Томск в столицу уличной музыки. Лучшие исполнители получили возможность записать свои авторские песни на профессиональной студии.

«Два года назад сторонники партии "Новые люди" придумали проект "Голос города" — открытые сцены для выступлений уличных артистов. Всё началось с нескольких площадок в Томске. В этом году в проекте уже 32 региона и 2500 участников. Из них 150 приехали сегодня в Томск и подарили людям настоящий душевный праздник», — сказал Алексей Нечаев.

Также лидер «Новых людей» пообщался с томскими сторонниками и кандидатами партии на выборах разного уровня. В формате диалога они обсудили школьное образование, поддержку зооприютов, развитие предпринимательства на территории региона.