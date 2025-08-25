82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 августа, 20:12
пробки
2/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
82.76% -1.2
сегодня
25 августа, 20:12
пробки
2/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня 19:12
общество

В Томске партия «Новые люди» провела фестиваль для пенсионеров «А вот в наше время»

Фото пресс-службы партии «Новые люди»

В Томске перед Дворцом народного творчества «Авангард» прошёл городской фестиваль для пенсионеров и людей старшего возраста «А вот в наше время». Его организовало местное отделение партии «Новые люди».

Программа фестиваля включала спортивные площадки, творческую ярмарку, мастер-классы и интеллектуальные игры. Для участников организовали зоны отдыха, а также станцию «Книга рецептов», где каждый желающий мог оставить описание любимого блюда. Таким образом формировалась коллекция традиционных семейных рецептов от томичей старшего возраста.

На главной сцене выступили артисты Томска и участники проекта по развитию уличной культуры «Голос города». В концертной программе прозвучали джазовые композиции, вальсы и песни советской эстрады.

Отдельное внимание уделили образовательному направлению. В лектории прошли занятия по вопросам кибербезопасности. Пенсионеры узнали, как распознать мошенника и сберечь свои средства. Это особенно важно для людей старшего возраста, которые часто становятся жертвами телефонных аферистов.

Фото В Томске партия «Новые люди» провела фестиваль для пенсионеров «А вот в наше время» 2

«Мастер-классы, песни, танцы, большая книга рецептов и больше тысячи фотографий и счастливых улыбок так прошёл фестиваль. Самое ценное в нём то, что мы можем перенимать опыт старшего поколения и строить наше будущее, опираясь на него», говорит один из организаторов фестиваля, депутат гордумы Томска от партии «Новые люди» Ксения Старикова.

Во время фестиваля представители «Новых людей» пообщались с томичами старшего возраста, собрали их предложения по улучшению города и области. Ксения Старикова добавила, что такие фестивали в будущем могут стать традицией для Томска.

«Подобные форматы помогают делать городскую среду более открытой и комфортной для разных поколений. Они создают дополнительные возможности для общения, участия в культурных и спортивных инициативах, а также позволяют расширять доступ к современным знаниям и технологиям», подводит итог Ксения Старикова.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.