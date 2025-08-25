В Томске партия «Новые люди» провела фестиваль для пенсионеров «А вот в наше время»

В Томске перед Дворцом народного творчества «Авангард» прошёл городской фестиваль для пенсионеров и людей старшего возраста «А вот в наше время». Его организовало местное отделение партии «Новые люди».

Программа фестиваля включала спортивные площадки, творческую ярмарку, мастер-классы и интеллектуальные игры. Для участников организовали зоны отдыха, а также станцию «Книга рецептов», где каждый желающий мог оставить описание любимого блюда. Таким образом формировалась коллекция традиционных семейных рецептов от томичей старшего возраста.

На главной сцене выступили артисты Томска и участники проекта по развитию уличной культуры «Голос города». В концертной программе прозвучали джазовые композиции, вальсы и песни советской эстрады.

Отдельное внимание уделили образовательному направлению. В лектории прошли занятия по вопросам кибербезопасности. Пенсионеры узнали, как распознать мошенника и сберечь свои средства. Это особенно важно для людей старшего возраста, которые часто становятся жертвами телефонных аферистов.

«Мастер-классы, песни, танцы, большая книга рецептов и больше тысячи фотографий и счастливых улыбок — так прошёл фестиваль. Самое ценное в нём то, что мы можем перенимать опыт старшего поколения и строить наше будущее, опираясь на него», — говорит один из организаторов фестиваля, депутат гордумы Томска от партии «Новые люди» Ксения Старикова.

Во время фестиваля представители «Новых людей» пообщались с томичами старшего возраста, собрали их предложения по улучшению города и области. Ксения Старикова добавила, что такие фестивали в будущем могут стать традицией для Томска.

«Подобные форматы помогают делать городскую среду более открытой и комфортной для разных поколений. Они создают дополнительные возможности для общения, участия в культурных и спортивных инициативах, а также позволяют расширять доступ к современным знаниям и технологиям», — подводит итог Ксения Старикова.