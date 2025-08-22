Финал всероссийского проекта «Голос города» пройдёт в Томске

29 августа в Томске пройдёт итоговый фестиваль всероссийского проекта «Голос города». На сцену выйдут 150 уличных музыкантов из 32 регионов — лучшие из 2500 артистов этого сезона.

Фестиваль откроет лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Среди участников — совсем юные таланты и те, кто решился исполнить мечту в зрелом возрасте. Главное событие вечера — конкурс авторских песен. Десять финалистов выступят на главной сцене, а победитель запишет профессиональный трек и снимет клип.

Одновременно будут работать пять тематических площадок: танцевальные баттлы, диджей-сеты, поэтические и театральные выступления. Гостей ждут мастер-классы, маркет крафтовых товаров, розыгрыши, много призов.

Проект «Голос города» появился в Томске в 2023 году и сегодня уже объединяет 32 региона. Его цель — дать возможность каждому музыканту показать своё творчество и поверить в свои силы.