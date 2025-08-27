«Единая Россия» приняла участие в церемонии гашения марки в честь трудового подвига Томска в годы войны

27 августа в Штабе общественной поддержки «Единой России» Томской области прошла торжественная церемония гашения марки серии «Города трудовой доблести».

В рамках партийного проекта «Историческая память» ежегодно выпускают по 6 марок, посвящённых городам, чьи жители совершили трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны. На каждой из марок изображён расположенный в городе памятник, увековечивающий подвиг тружеников тыла и их вклад.

В этом году в обращение выпущены марки, посвященные Казани, Тюмени, Магнитогорску, Пензе, Томску и Перми. На почтовой марке посвященной Томску изображен памятник «Женщине и подростку, ковавшим Победу в тылу».

Для гашения марок использованы специальные штемпеля первого дня с датой 27 августа 2025 года. Оттиск сувенирного штемпеля поставили секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Томской области Владимир Мазур, секретарь местного отделения «Единой России», мэр города Томска Дмитрий Махиня, председатель думы города Томска Сергей Сеченов и директор УФПС по Томской области Анна Чимякова.

Среди гостей присутствовали филателисты, труженики тыла, представители общественных движений, передовики производства.

Секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Томской области Владимир Мазур подчеркнул значимость трудового подвига томичей в годы войны.

«Для Томска новая марка, посвящённая его трудовому подвигу в годы Великой Отечественной войны, означает признание заслуг наших предков, которые героически и самоотверженно трудились для фронта и для Победы. Новая марка выпущена в Год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества. И для нас подвиг томских тружеников тыла — это пример безграничной преданности Родине, отваги и доблести, которому сегодня следуют и наши воины, защищающие Отчизну в специальной военной операции», — добавил Владимир Мазур.

Секретарь местного отделения «Единой России», мэр Томска Дмитрий Махиня отметил роль мероприятия в сохранении исторической памяти.

«Гашение марок — важное событие, увековечивающее самоотверженность томичей. Памятник женщине и подростку на марке отражает их вклад в Победу. Мы почтили их труд, передав эстафету патриотизма молодежи. Это объединяет нас в гордости за Томск и страну», – сказал Дмитрий Махиня.

Цель партийного проекта «Единой России» «Историческая память» — сохранение исторического и культурного наследия России, содействие патриотическому воспитанию молодёжи, противодействие попыткам фальсификации истории, социальная поддержка участников и инвалидов Великой Отечественной войны.