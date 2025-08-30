В Томске партия «Новые люди» провела масштабный фестиваль уличных музыкантов «Голос города»

Томск стал столицей всероссийского проекта для уличных артистов «Голос города» от партии «Новые люди». Всё лето в городе работали специальные открытые площадки в парках и скверах, где каждый мог представить своё творчество. В финале проекта выступили лучшие исполнители. Их оценили три тысячи томичей, а также депутат Госдумы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Мероприятие, которое началось с одной томской сцены в 2023 году, накануне собрало 150 лучших музыкантов из 32 регионов России. Центральным событием стал конкурс авторской песни, победитель которого получил возможность записать трек в профессиональной студии и снять клип. Параллельно на пяти тематических площадках весь день проходили танцевальные баттлы, поэтические слэмы, диджей-сеты и мастер-классы. Отдельным зрелищем стали показательные выступления по уличным видам спорта. Своё мастерство гостям фестиваля показали велосипедисты и скейтбордисты.

«Алексей Нечаев открыл фестиваль, а после мы вместе с ним обсудили с артистами из регионов будущее проекта. Мы очень гордимся нашей командой, которая подарила томичам яркое, масштабное и нужное событие», — говорит депутат Законодательной Думы Томской области от партии «Новые люди» Максим Вдовин.

«Голос города» объединил участников разных возрастов. Самому младшему всего 3, а самому возрастному — 82. Например, среди выступающих на итоговом фестивале «Голоса Города» – 17-летний гитарист Артём Дунай. Он ещё школьником начал выступать на улицах Томска на площадках проекта «Голос города». Выступления перед публикой помогли ему отточить мастерство, и теперь он готовится представлять Россию на международном музыкальном конкурсе в Китае.

«Томск — федеральная столица "Голоса города". Именно такое звание мы точно можем присвоить себе после этого события. Уровень проекта с каждым годом только растёт. Обязательно будем продолжать его, чтобы у каждого таланта была возможность выступать на сцене», — заключает один из организаторов «Голоса города», депутат гордумы Томска Ксения Старикова.