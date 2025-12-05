В Индии открылся еще один офис крупного российского банка

4 декабря ВТБ открыл флагманский офис в Нью-Дели. Новая деловая площадка станет второй для банка в столице Индии. Филиал подключен к национальным расчетным системам России и Индии и обеспечивает платежи в интересах бизнеса двух стран и физических лиц. Объем экспортных операций через ВТБ в Индии за минувший год увеличился в 2,5 раза.

Открытие нового офиса состоялось в годовщину присутствия банка в Индии: представительство в Нью-Дели было открыто в 2005 году, а спустя три года банк получил полноценную банковскую лицензию.

В открытии нового флагманского офиса в центре Нью-Дели приняли участие президент – председатель правления банка Андрей Костин, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, а также высокопоставленные индийские гости.

«За 20 лет работы в Индии наш филиал стал одним из опорных элементов финансовой инфраструктуры российско-индийской торговли. Расширение присутствия в Индии – еще одно подтверждение развития экономических связей между нашими странами и планов по совместным проектам», – отметил Андрей Костин.

«Объем торговли, инвестиций и контактов между нашими странами растет. Доля расчетов между Россией и Индией в нацвалютах превысила 96%», – рассказал Антон Силуанов. Он добавил, что открытие флагманского офиса будет способствовать ускорению таких расчетов и увеличению их объема.

«Лидеры наших стран поставили цель: довести товарооборот до 100 млрд долл к 2030 году. Это значит, нужно дальше наращивать торговлю, решать задачи по ее диверсификации и сбалансированности», – подчеркнул Максим Решетников.