Эксперты считают, что россияне все чаще будут использовать ИИ при выборе инвестинструментов

По прогнозам ВТБ, в ближайшие 2-3 года 45-55% розничных клиентов, совершающих инвестиционные операции, будут хотя бы эпизодически использовать ИИ-подсказки при выборе инвестиционных продуктов.

Для 20-30% это взаимодействие станет регулярным. Примерно 15-25% будут доверять ИИ не только подбор, но и автоматическую ребалансировку портфеля в рамках заранее согласованных параметров. Об этом рассказал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в рамках 16-го инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

«Инвестиции в России становятся более доступны для широкой аудитории: число частных инвесторов на Московской бирже превысило 30 млн человек. Вместе с ростом аудитории растет и потребность в инструментах, которые позволяют инвестировать проще, быстрее и с меньшей эмоциональной вовлеченностью. ИИ-стратегии решают именно эту задачу. Они снимают барьер «я не эксперт», переводя принятие решений в плоскость данных и алгоритмов. При этом у инвестора сохраняется полный контроль — важное условие для доверия», – сказал Дмитрий Брейтенбихер.

По его словам, для клиентов с крупными активами ИИ не заменяет персонального менеджера, а усиливает его экспертизу. Алгоритмы анализируют портфель, выявляют скрытые риски и корреляции, проводят стресс-тесты на изменение ставок, валютные шоки и другие сценарные проверки. Состоятельные инвесторы будут использовать ИИ-инструменты как «второе мнение» для проверки продуктов и оценки альтернатив. Искусственный интеллект становится не просто технологией — он превращается в новый стандарт финансовой услуги, где персональный подход сочетается с технологической точностью.