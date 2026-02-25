В Томске партия «Новые люди» провела благотворительный аукцион в поддержку больных детей

В Томске партия «Новые люди» подвела итоги проекта «Мечта ангела». Его суть состояла в том, что дети с серьёзными заболеваниями, подопечные Фонда имени Алёны Петровой, поделились своими планами и мечтами. Местные художники на этой основе создали картины. Их продали на специальном благотворительном аукционе, который состоялся 24 февраля. Все полученные средства направили на воплощение детской мечты.

Проект «Мечта ангела»партия «Новые люди» проводит в Томске уже второй год. На этот раз в рамках инициативы удастся помочь 11 детям с онкологическими заболеваниями. Для них это возможность почувствовать внимание, участие и заботу во время длительного лечения.

Центральным событием стал аукцион картин, созданных художниками по мотивам личных историй и желаний детей.

«Мне вдвойне приятно, моя картина тоже осуществит мечту одного мальчика. И по воле случая, возможно, будет висеть в центре экстремальных видов спорта. Искренняя благодарность каждому, кто становится или уже стал частью таких историй. Я верю, что только вместе мы можем по-настоящему дарить чудеса тем, кто в них нуждается», — рассказывает руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Томской области Ксения Старикова.

Каждая работа стала художественным отражением внутреннего мира ребёнка, его стремлений, надежд и представлений о будущем. Например, один из детей мечтает путешествовать. Томский художник Михаил Голди изобразил ребёнка на фоне мировых достопримечательностей.

«Когда ребёнок рисует свою мечту, он рисует будущее, в котором есть здоровье, семья, профессия и счастливая жизнь. Важно, чтобы такие мечты не оставались только на бумаге. За каждой из них стоит огромная внутренняя сила и стремление жить. На аукционе нам удалось собрать 167 000 рублей. Эти средства пойдут на осуществление детской мечты. Уже совсем скоро мы приступим к этому этапу», — подводит итоги аукциона один из организаторов проекта «Мечта ангела», депутат Законодательной Думы Томской области, руководитель фракции «Новые люди» Максим Вдовин.