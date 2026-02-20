«Новые люди» провели мастер-класс по кибербезопасности и искусственному интеллекту для томичей старшего поколения

В Томске в рамках программы активного долголетия «Жить по-новому» состоялся обучающий мастер-класс для представителей старшего поколения. Его организатором выступило региональное отделение партии «Новые люди» в Томской области.

На встрече эксперты рассказали томичам «серебряного» возраста, как правильно настроить телефон. Например, установить комфортную яркость экрана и громкость или почистить кэш приложений, чтобы смартфон не «тормозил». Также участникам мастер-класса показали, как с помощью гаджета оплачивать услуги ЖКХ, записываться в поликлинику и делиться своей геолокацией с родственниками.

Отдельный блок посвятили защите от кибермошенников. Они часто выбирают своими жертвами именно людей старшего поколения, которым сложно ориентироваться в современных технологиях. На мастер-классе томичам объяснили, как распознать дипфейки и не попасться на уловки обманщиков.

Практическая часть мастер-класса включала знакомство с современными технологиями. Участникам рассказали, из чего состоят дроны и как ими управлять. После этого каждый желающий смог попробовать себя в роли оператора беспилотника. Кроме того, томичи старшего поколения познакомились с возможностями искусственного интеллекта: учились формулировать промты, создавать цифровые открытки и видеопоздравления, а также работать с фотографиями.

«Наша задача — показать, что технологии понятны и доступны в любом возрасте. Осваивая новые инструменты, люди чувствуют уверенность и открывают для себя дополнительные возможности для общения и творчества», — рассказывает один из организаторов проекта, депутат Законодательной Думы Томской области, руководитель фракции «Новые люди» Максим Вдовин.

Он добавил, что подобные обучающие встречи станут регулярными. Кроме того, в рамках проекта «Жить по-новому» томичей ждут концерты, спортивные мероприятия, адаптированные специально под людей старшего поколения, и многое другое.