5 тысяч человек приняли участие в Инвестиционном форуме ВТБ

16-й Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» завершен. В этом году он обновил формат, стартовал в Санкт-Петербурге, прошел в Екатеринбурге, Казани и Краснодаре, и завершился традиционной встречей международного уровня в столице России. За это время в работе форума приняли участие 5 тысяч частных инвесторов, бизнесменов, представителей органов власти.

2 – 3 декабря на площадке в Центре международной торговли в Москве собралось почти 2 тысячи гостей из 30 стран мира, включая Китай, Иран, Индию, страны Аравийского полуострова, Центральной Азии, Европы, Африки.

В первый день форума участники обсудили на макроэкономической сессии глубокие структурные изменения в экономике, баланс на валютном рынке и поиск драйверов для долгосрочного роста. В дискуссии приняли участие заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, основатель и глава компании Kismet Capital Group Иван Таврин, председатель правления компании New New Shipping Фань Юй Синь.

Главным событием первого дня форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» стало выступление Президента России Владимира Путина и ответы представителей власти на вопросы бизнеса.

Второй день на московской площадке был посвящен развитию финансового рынка и частным инвесторам, количество которых в России уже достигло 40 млн человек. На пленарной сессии участники констатировали, что экономика России перешла к более сбалансированной динамике, а финансовый рынок готов к рывку при появлении нужных триггеров.

Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» представили инвестиционную стратегию на 2026 год и прогнозы по основным макроэкономическим показателям. Они отметили, что на ее формирование повлияли внешняя конъюнктура и скрытый потенциал экономики. Кроме того, совместно с Frank RG представили исследование об отношении розничных инвесторов к фондовому рынку.

В сессиях с компаниями-эмитентами и представителями госорганов основными темами обсуждения стали лучшие инвестиционные инструменты на следующий год, управление рисками, применение ИИ на финансовом рынке и лучшие практики по управлению ликвидностью для компаний. На площадке работала Школа юного инвестора.

В работе форума в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре приняли участие свыше 3 тысяч частных инвесторов.