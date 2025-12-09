ПАЗовый минимум: «Новые люди» предложили увеличить количество общественного транспорта в Томске

Ещё одно предложение — оборудовать тёплые остановки.

В Томске поменяли транспортную систему, сократив количество рейсов. В итоги жители вынуждены стоять по двадцать минут на тридцатиградусном морозе. А когда автобус всё же подъезжает, войти в него практически невозможно: столько там набилось пассажиров.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, местное отделение партии «Новые люди» провело акцию «ПАЗовый минимум». Оказалось, что стандартный ПАЗ может вместить больше 50 человек в пуховиках. Правда, ни о каком комфорте в этом случае говорить не приходится.

Ранее «Новые люди» провели опрос томичей и выяснили, что одной из главных проблем зимой они называют долгое ожидание общественного транспорта. Партия предложила две взаимодополняющие меры. Первая — пересмотреть транспортную систему и сократить интервалы между автобусами. Вторая — оборудовать тёплые остановки, где люди смогут спокойно дождаться транспорта.

«Мы понимаем, что тёплые остановки сами по себе — не решение проблемы. Вместе с тем они сделают её менее острой. Томичи, особенно пожилые люди и дети, не будут вынуждены стоять на морозе. Это первый шаг к реформе общественного транспорта. В перспективе необходимо расширять автопарк, выводить на самые оживлённые маршруты вместительный транспорт, в котором будет хватать места всем пассажирам. Будем продолжать работать совместно с жителями и администрацией Томска, искать возможности для модернизации автопарка», — подчеркнула руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Томской области Ксения Старикова.

На федеральном уровне партия «Новые люди» предложила обязательно согласовывать с жителями основные изменения, которые касаются транспортной системы, благоустройства и других решений, существенно влияющих на городскую среду. В этом случае у людей появится возможность повлиять на решения до того, как власти начнут их воплощать.