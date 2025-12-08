В ВТБ раскрыли, что будет с ключевой ставкой и кредитами в следующем году

В текущем году весомого смягчения ключевой ставки ждать не стоит, а вот в следующем она может опуститься до 13%, рассказал агентству "Прайм" первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Дмитрий Пьянов прогнозирует: "Следующий год начнется либо со ставкой 16,5%, либо 16, если на последнем в 2025 году заседании регулятор сделает россиянам новогодний сюрприз. Дальше будем двигаться к 13% на конец 2026 года".

Исходя из проинфляционных факторов, ЦБ в первом полугодии будет действовать осторожно, добавил Пьянов. Многое будет зависеть от влияния повышения НДС на показатели инфляции и инфляционные ожидания.

Во втором полугодии, если инфляция будет устойчиво снижаться, возможно движение к уровню 13%, считает топ-менеджер.

Ставки по кредитам будут снижаться параллельно ключевой, а ставки по депозитам — более высокими темпами. Чем длиннее депозит, тем быстрее он будет терять в ставке вслед за ожиданиями, заключил Пьянов.