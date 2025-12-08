82.76% -1.2
сегодня 10:17
общество

Руслан Еременко: мы видим устойчивый спрос клиентов на обслуживание офлайн

В 2026 году банк ВТБ планирует открыть и модернизировать более 470 офисов. Сегодня его сеть насчитывает более 1,8 тыс. отделений во всех регионах России.

«Несмотря на активное развитие дистанционных каналов и цифровых сервисов, мы видим устойчивый спрос на обслуживание клиентов в физической сети офисов. Клиенты продолжают использовать этот формат для значимых финансовых операций. Только в этом году мы открываем и обновляем рекордное количество точек: если в прошлом году было реализовано 165 проектов, то в этом — уже 440», — отметил Руслан Еременко, член правления ВТБ.

Темпы развития инфраструктуры существенно опережают рынок. Банк вводит в эксплуатацию сотни тысяч квадратных метров новых площадей, включая крупные региональные офисы в Омске, Самаре, Владивостоке и других городах.

Галина Дидан
Журналист

