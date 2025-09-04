Томичей предупредили о новых мошеннических схемах

Областной департамент соцзащиты обращается к населению Томской области с настоятельной просьбой проявлять бдительность из-за активизации новой мошеннической деятельности.

В областной департамент социальной защиты населения поступили сообщения от граждан, получающих социальные выплаты, о том, что им поступают звонки от незнакомцев, предлагающих записаться на предварительный прием для оформления статуса «Ветеран труда». В процессе разговора аферисты выманивают личную информацию и запрашивают секретный код, якобы необходимый для подтверждения записи. Подобные случаи уже зафиксированы с несколькими жителями Томска.

В департаменте подчеркивают, что сотрудники социальных служб никогда не запрашивают подобную информацию по телефону. Все вопросы, связанные с подготовкой документов, сроками их изготовления и получения, решаются исключительно во время личного визита. Коды подтверждения для записи в социальные службы не требуются.

Оформление любых государственных услуг, включая социальные выплаты, осуществляется исключительно на основании заявления гражданина, поданного им лично, через доверенное лицо в органы социальной защиты по месту проживания, в многофункциональный центр (МФЦ) или через личный кабинет на портале государственных услуг.