На выборах в гордуму Томска за второе место поборются ЛДПР и партия «Новые люди»

Накануне выборов в Думу города Томска, которые состоятся в рамках Единого дня голосования, исследовательская группа Russian Field организовала уличный опрос среди жителей города для определения их политических предпочтений.

Результаты исследования показывают, что в борьбе за депутатские мандаты уверенно лидируют четыре политические партии, а ещё одна балансирует на грани пятипроцентного избирательного барьера.

Согласно данным опроса, «Единая Россия» сохраняет лидерство с результатом 49,7% среди определившихся избирателей. Особенностью томской кампании стала острая борьба за второе место между ЛДПР (16,8%) и партией «Новые люди» (16%). Минимальный разрыв в менее чем один процентный пункт делает исход их противостояния особенно непредсказуемым и может определить расстановку сил в будущем составе гордумы.

КПРФ с результатом 8,4% уверенно преодолевает пятипроцентный барьер и сохраняет представительство в гордуме.

Ещё одна интрига выборов связана с судьбой «Справедливой России», которая с результатом 4,9% находится буквально в шаге от прохождения в городской парламент. Партия «Яблоко» (3,0%), согласно текущим данным, не преодолевает избирательный барьер, её рейтинг — на уровне статистической погрешности.

Ключевым фактором, способным кардинально повлиять на результаты, остается беспрецедентно высокий процент избирателей, не планирующих голосовать. По данным опроса, 32,7% респондентов не намерены участвовать в выборах, а еще 19,7% затруднились с выбором партии. Мобилизация этих групп может привести к серьёзным изменениям в предварительных рейтингах, особенно в борьбе за второе место и в судьбе «Справедливой России». Борьба за голоса избирателей продолжается, причем решающую роль может сыграть явка на выборы.

(Опрос проведен с 25 по 31 августа 2025 года в городе Томске исследовательской группой Russian Field. Опрошено 1200 респондентов методом уличного опроса. Погрешность не превышает 2,8%. Формулировка вопроса: «Если бы выборы в Думу города Томска проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы скорее всего проголосовали?». Инициативный опрос).