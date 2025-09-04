В Томске власти закупили алкоголь на 1,2 млн рублей

Согласно информации, опубликованной на портале, областные власти закупили водку, коньяк, сыры и икру на указанную сумму. Заказчиком выступила Столовая администрации Томской области, которая провела соответствующий тендер в текущем году.

На водку и коньяк было выделено 300 тысяч рублей. Количество приобретенных бутылок в документации не указано, однако известна цена за единицу – 1679 рублей.

Также, столовая обладминистрации приобрела различные сорта сыра на сумму 750 тысяч рублей, а также морепродукты и закуски, такие как сельдь, горбуша холодного копчения, икра, кальмары и маринованная ламинария, в разных объемах.

Ранее сообщалось об исследовании влияния миграции на Россию, на которое Госдума выделила 1,5 миллиона рублей. Также стало известно о выделении 1,29 миллиарда рублей на строительство центра фигурного катания Загитовой в Казани, о чем подробнее можно прочитать в материале Общественной службы новостей.