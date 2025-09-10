82.76% -1.2
сегодня 15:04
общество

Выбор сильных: Александр Карелин встретился со спортивной общественностью Томска

Фото пресс-службы партии «Единая Россия»

10 сентября Александр Карелин встретился со спортивной общественностью Томска в рамках партийного проекта «Выбор сильных».

Встреча прошла в Пушкинской библиотеке, где собрались представители спортивных федераций по греко-римской борьбе, кикбоксингу, киокусинкай, карате, гиревому спорту, водному поло, тяжелой атлетике, легкой атлетике и дзюдо. Также на встрече присутствовали члены общественного совета проекта «Выбор сильных» Томской области. Участники в ходе открытого разговора обсудили реализацию партийного проекта на территории Томска, планы развития на ближайшее время. Поговорили о спортивном пути легендарного спортсмена, а также о роли тренера в спортивной карьере воспитанников.

Фото Выбор сильных: Александр Карелин встретился со спортивной общественностью Томска 2

Как отметил Александр Карелин, проект «Выбор сильных» призван объединить все спортивные федерации, создавая платформу для взаимодействия и развития. Проект стал преемником программы «Zа самбо», расширив её задачи для поддержки всех видов спорта. Задачей проекта является помощь всем федерациям, которые входят в проект «Выбора сильных», становиться конкурентоспособнее не только внутри России, но и за ее пределами.

Фото Выбор сильных: Александр Карелин встретился со спортивной общественностью Томска 3

Александр Карелин также отметил важность воспитательной работы, которая возложена на спортивные федерации. Их задача – воспитать не только физически сильных, но и целеустремленных, патриотически настроенных граждан России.

«Это не только патриотика, не только экзотика возможности собирать и разбирать автомат. Я вижу здесь ребят в характерных наградах, кто принял на себя определение воина отечества в эти тяжелые характерные для нас периоды», — сказал Александр Карелин.

Фото Выбор сильных: Александр Карелин встретился со спортивной общественностью Томска 4

0
Галина Дидан
Журналист

