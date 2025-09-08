Крупный проект Ozon в Томске забуксовал на поиске земли

Проект Ozon по строительству крупного логистического центра в Томской области столкнулся с первой трудностью — поиском подходящего участка.

Несмотря на громкие анонсы на Петербургском экономическом форуме, маркетплейс до сих пор не нашел 10 гектаров земли, что ставит под вопрос запуск комплекса в запланированный срок в 2025 году.

Информацию о продолжающемся поиске подтвердил глава областного департамента инвестиций Георгий Бородулин. По его словам, компания ищет удобный и ровный земельный участок для размещения своего объекта, но подходящего варианта пока нет.

Напомним, соглашение о строительстве было одним из ключевых для региона на ПМЭФ-2024. Губернатор и руководство Ozon договорились, что новый сортировочный центр площадью 20 тысяч квадратных метров будет построен на участке в 10 гектаров и начнет работу уже в 2025 году. Этот инвестиционный проект должен был создать новые рабочие места и значительно ускорить доставку товаров для жителей региона.

Пока что поиск земли продолжается, и конкретные сроки начала строительства остаются неопределенными.