82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
08 сентября, 20:05
пробки
3/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
сегодня 18:27
общество

Крупный проект Ozon в Томске забуксовал на поиске земли

Freepik.ru

Проект Ozon по строительству крупного логистического центра в Томской области столкнулся с первой трудностью — поиском подходящего участка.

Несмотря на громкие анонсы на Петербургском экономическом форуме, маркетплейс до сих пор не нашел 10 гектаров земли, что ставит под вопрос запуск комплекса в запланированный срок в 2025 году.

Информацию о продолжающемся поиске подтвердил глава областного департамента инвестиций Георгий Бородулин. По его словам, компания ищет удобный и ровный земельный участок для размещения своего объекта, но подходящего варианта пока нет.

Напомним, соглашение о строительстве было одним из ключевых для региона на ПМЭФ-2024. Губернатор и руководство Ozon договорились, что новый сортировочный центр площадью 20 тысяч квадратных метров будет построен на участке в 10 гектаров и начнет работу уже в 2025 году. Этот инвестиционный проект должен был создать новые рабочие места и значительно ускорить доставку товаров для жителей региона.

Пока что поиск земли продолжается, и конкретные сроки начала строительства остаются неопределенными.

Валерия Ким
Журналист

