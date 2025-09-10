82.76% -1.2
сегодня 11:36
общество

В Томской области зафиксирован рост простудных заболеваний

Freepik.ru

В Томском регионе начался традиционный сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ). Согласно последним данным, за первую неделю сентября было зарегистрировано 4 718 случаев, что свидетельствует о начале эпидемического сезона.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, текущий уровень заболеваемости пока не превышает эпидемические пороги. Тем не менее, тенденция к росту числа заболевших уже очевидна. Особое беспокойство вызывает ситуация среди детского населения: более половины всех случаев, а именно 51%, приходится на детей.

Среди выявляемых возбудителей на данный момент преобладают вирусы негриппозной этиологии. Одновременно с этим в область уже доставлена партия обновленной вакцины против гриппа. Специалисты настоятельно рекомендуют проходить вакцинацию именно сейчас, до начала массового распространения инфекций.

Для профилактики Роспотребнадзор советует жителям региона соблюдать базовые меры предосторожности: чаще мыть руки, особенно после посещения общественных мест, пользоваться антисептиками и регулярно дезинфицировать личные гаджеты. В случае появления первых симптомов простуды следует оставаться дома и незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Ранее Сиб.фм писал, что томичи стали чаще обращаться за психологической помощью.

Валерия Ким
Журналист

