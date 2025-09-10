В Томске прошел форум Штаба общественной поддержки Единой России «СИЛА ТОМСКА – В ЛЮДЯХ!»

Почетным гостем мероприятия стал трехкратный победитель олимпийских игр по греко-римской борьбе, сенатор РФ, Герой России Александр Карелин.

В большом концертном зале Томской областной филармонии собрались более тысячи членов, сторонников и единомышленников партии — томичей, любящих свой город и стремящихся к его улучшению, а также действующие депутаты городской и законодательной думы, представители общественности и кандидаты в депутаты.

Обсуждалась программа развития Томска на ближайшие пять лет, утвержденная на недавней конференции томского отделения «Единой России». Программа сформирована на основе запросов жителей, собранных на встречах и в коллективах, и включает меры по ремонту дорог, обновлению коммунальных сетей, благоустройству дворов и сохранению исторического наследия. Она станет основополагающим документом для местного отделения партии.

Секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Томской области Владимир Мазур заявил, что областная администрация полностью поддерживает инициативы по развитию инфраструктуры и гарантирует привлечение федеральных ресурсов для строительства школ, ремонта дорог и обновления сетей. Губернатор подчеркнул,что залогом успешной работы является поддержка жителей Томска, которые всегда были надежной опорой любых добрых начинаний.

«У томичей масса достижений в самых разных сферах. Мы первыми за Уралом построили крупнейший научно-образовательный центр беспилотных авиационных систем. Сделали это в кратчайшие сроки – за четыре месяца. Наши университеты укрепляют свои позиции в рейтингах высшей школы, с каждым годом привлекают всё больше студентов со всех уголков нашей страны и дружественных стран. Томские заводы производят промышленную и продовольственную продукцию мирового качества. Томские педагоги готовят лучших специалистов, а томские учёные совершают важнейшие открытия. А ещё томичи – представители 120-ти народов и национальностей – живут в мире и согласии. И, конечно, томские бойцы с честью выполняют долг перед Родиной на передовой», — добавил Владимир Мазур.

Александр Карелин отметил значимость Штаба общественной поддержки, как площадки, которая приглашает к диалогу всех, кто готов быть патриотом, быть гражданином своей страны.

«Мы готовы служить нашему государству, ставя наши партийные возможности на службу государства. Именно это позволило нам достичь удивительного опорного состояния. Президент государства Владимир Владимирович Путин опирается именно на нас в такие ответственные, значимые периоды. Поэтому каждому из участников собрания я выражаю благодарность за то, что мы эту репутацию продолжаем объединять», — сказал Александр Карелин.