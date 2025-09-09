82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 сентября, 14:21
пробки
4/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 82.33 | eur 96.56
82.76% -1.2
сегодня
09 сентября, 14:21
пробки
4/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 82.33 | eur 96.56
сегодня 13:15
общество

Легенда спорта Александр Карелин посетит Томск

Фото пресс-службы партии «Единая Россия»

Легенда отечественного спорта, «русский медведь», трехкратный олимпийский чемпион, сенатор РФ и один из основателей партии «Единая Россия» Александр Карелин посетит Томск 10 сентября.

Его визит станет ярким событием для города: на форуме Штаба общественной поддержки Единой России «СИЛА ТОМСКА – В ЛЮДЯХ!» он встретится с кандидатами в депутаты Думы города Томска, чтобы обсудить развитие региональной столицы и вдохновить на новые достижения.

В рамках визита Александр Карелин примет участие в торжественном открытии спортивной площадки Школы хоккея и фигурного катания, встретится со спортивным сообществом и членами общественного совета партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных», а также посетит Большой университет Томска, где встретится со студентами и профессорско-преподавательским составом.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.