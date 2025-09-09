Легенда спорта Александр Карелин посетит Томск

Легенда отечественного спорта, «русский медведь», трехкратный олимпийский чемпион, сенатор РФ и один из основателей партии «Единая Россия» Александр Карелин посетит Томск 10 сентября.

Его визит станет ярким событием для города: на форуме Штаба общественной поддержки Единой России «СИЛА ТОМСКА – В ЛЮДЯХ!» он встретится с кандидатами в депутаты Думы города Томска, чтобы обсудить развитие региональной столицы и вдохновить на новые достижения.

В рамках визита Александр Карелин примет участие в торжественном открытии спортивной площадки Школы хоккея и фигурного катания, встретится со спортивным сообществом и членами общественного совета партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных», а также посетит Большой университет Томска, где встретится со студентами и профессорско-преподавательским составом.