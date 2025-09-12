РФС отсудил у ФК «Томь» 42 миллиона

Финансовый кризис легендарного ФК «Томь» достиг новой критической точки.

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск от Российского футбольного союза (РФС) на сумму в 42 миллиона рублей. Это решение — не просто очередной долг в длинном списке, а еще один шаг, приближающий томский футбольный клуб к полному краху.

Нынешние финансовые проблемы являются прямым следствием системного кризиса. Напомним, в феврале 2023 года клуб стал фигурантом уголовного дела из-за многомиллионных долгов по зарплате перед собственными сотрудниками, которые превысили 27,5 млн рублей.

Точкой невозврата стал май 2022 года, когда РФС отказал «Томи» в профессиональной лицензии, закрыв команде путь даже во Вторую лигу. Потеряв профессиональный статус, клуб лишился источников дохода и возможности исправить свое плачевное положение. Теперь, после нового решения арбитражного суда, вопрос о будущем некогда флагмана томского спорта стоит как никогда остро, а в поисковых запросах все чаще появляется фраза банкротство ФК «Томь».