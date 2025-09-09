«Дети учатся в раздевалках»: школьный коллапс в Южных Воротах под Томском достиг точки кипения

Социальная инфраструктура в мегарайоне Южные Ворота под Томском трещит по швам. Родители массово жалуются на катастрофическую переполненность местной школы «Интеграция», которая вынуждена вмещать почти в три раза больше учеников, чем было заложено в проекте.

Как сообщают жители района, в этом учебном году количество учеников в школе приближается к 3000 человек. По их словам, ситуация дошла до того, что под учебные классы приходится переоборудовать подсобные помещения, включая раздевалки, а дети переодеваются прямо в коридорах. Остро стоит и проблема с детскими садами: родители утверждают, что в группах находится до 40 малышей, для которых не хватает места, и приходится использовать раскладушки.

Проблема усугубляется планами по дальнейшему строительству. Рядом с существующим районом застройщик планирует возвести «Южные Ворота-II» — еще 650 тысяч квадратных метров жилья для 25 тысяч человек, что создает риски полного коллапса социальной инфраструктуры.

Местные власти подтверждают критическую ситуацию. По официальным данным, в школе «Интеграция» действительно обучается свыше 2800 детей, и учебный процесс организован в две смены. Главным препятствием для строительства новой школы чиновники называют отсутствие свободных муниципальных земельных участков в районе. В настоящее время администрация ведет переговоры с застройщиком о выделении земли под новое учебное заведение.

Что касается детских садов, то власти сообщили, что участки под строительство двух новых учреждений уже определены, однако точные сроки работ назвать невозможно из-за отсутствия финансирования. Бюджетная заявка на эти цели уже направлена в областные ведомства.