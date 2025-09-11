82.76% -1.2
сегодня
11 сентября, 10:47
сегодня 09:05
общество

В Томск идут первые заморозки: МЧС предупреждает об угрозе урожаю

Сиб.фм

Жителей Томска и Томской области предупреждают о резком понижении температуры в ночные часы. Согласно официальному прогнозу погоды, в ночь на 13 и 14 сентября в регионе ожидаются первые осенние заморозки — столбики термометров могут опуститься до отметки -2C.

Соответствующее штормовое предупреждение уже распространило региональное управление МЧС. Спасатели подчеркивают, что такая погода в Томске может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, в первую очередь связанных с сельским хозяйством. Заморозки представляют серьезную угрозу для урожая, который еще не убран с полей и приусадебных участков. Наиболее интенсивным понижение температуры будет в низинах.

При этом дневная температура воздуха в ближайшие дни будет оставаться относительно комфортной, в пределах +10...+15 градусов. Однако общее похолодание станет более ощутимым уже с субботы, знаменуя окончательный приход метеорологической осени в регион.

0
Валерия Ким
Журналист

