Стало известно, кому пересчитают выплаты на ЖКУ в Томской области

Более 100 тысяч льготников в Томской области получат повышенные выплаты на оплату ЖКУ уже в сентябре. Перерасчет произведен автоматически в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги, и жителям для этого никуда обращаться не нужно.

Как пояснили в администрации региона, причиной пересмотра субсидий стало изменение региональных стандартов стоимости ЖКУ. Эти нормативы были обновлены с учетом повышения тарифов, которое произошло 1 июля. Проще говоря, власти увеличивают размер помощи, чтобы компенсировать возросшие расходы людей на коммуналку.

Кому пересчитают выплаты?

На льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг могут рассчитывать те категории граждан, которые получают другие социальные выплаты. Среди них семьи, которые воспитывают трех и более детей, или являются малообеспеченными, лица, которые были реабилитированы, специалисты, работающие на селе, ветераны труда.

Специалисты заявляют, что все расчеты уже завершены. Новые, увеличенные суммы субсидий поступят получателям в сентябре в беззаявительном порядке.