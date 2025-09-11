Подготовку Томска к зиме взяла на контроль прокуратура

Накануне старта отопительного сезона 2025-2026 прокуратура Томской области взяла под контроль готовность коммунальных служб к предстоящим холодам.

По личному поручению главы ведомства Сергея Ломакина в регионе развернуты масштабные проверки объектов ЖКХ.

В ходе инспекций надзорное ведомство уже выявило и добилось устранения более 130 нарушений. Благодаря вмешательству прокуроров был проведен ремонт 30 объектов коммунальной инфраструктуры. Особое внимание уделяется состоянию тепловых, водопроводных и электрических сетей, а также своевременности замены аварийных участков.

Ситуация с подготовкой к зиме остается на особом контроле ведомства, чтобы обеспечить томичам бесперебойную подачу тепла и других коммунальных ресурсов в холодный период.