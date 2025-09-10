Александр Карелин принял участие в открытии спортивной площадки школы хоккея и фигурного катания

10 сентября в Томск с рабочим визитом прибыл легенда отечественного спорта, трехкратный победитель олимпийских игр по греко-римской борьбе, сенатор РФ, Герой России, один из основателей партии «Единая Россия» Александр Карелин.

В составе партийного десанта он принял участие в торжественном открытии спортивной площадки Школы хоккея и фигурного катания после капитального ремонта. Реконструкция объекта проводилась в рамках реализации народной программы «Единой России» и партийного проекта «Детский спорт».

В ближайшее время площадка получит новое функциональное наполнение: зону силовых тренажеров, бросковую зону и футбольную площадку, доступную как для воспитанников школы, так и для жителей города.

В процессе ремонта хоккейной коробки уложен изолирующий материал «Дорнит», выравнивающий слой щебня, асфальтовое покрытие с антитравматическим слоем.

Александр Карелин поздравил родителей, участников школы по хоккею и фигурному катанию с открытием новой площадки и отметил, что это старт нового этапа в жизни школы.

«Помните, что все возможности, которыми вы располагаете, нужно использовать очень четко. Начало всегда важно — им мы и обеспечиваем перспективу. Я уверен, что появятся новые участники сборной команды не только на региональном уровне. Спасибо «Единой России». Могу сказать, что начало, первые шаги я делал как раз в рядах добровольного всесоюзного студенческого спортивного общества. Поэтому, ребята, желаю вам претензий к жизни, претензий к мастерству, быть благодарными воспитанниками и учениками. Тренерам желаю благодарных воспитанников и ярких открытий, которые заставят нас гордиться тем, что мы были здесь сегодня», — сказал Александр Карелин.

Секретарь местного отделения «Единой России», мэр Томска Дмитрий Махиня отметил, что хоккейный корт получил новое качественное развитие, позволяющее безопасно проводить тренировки в летний период и самостоятельные занятия по мини-футболу, волейболу и теннису. Эта практика будет продолжена на других кортах школы.

«В прошлом году мы провели ремонт кровли здания. Это дало старт комплексным ремонтным работам и позволило привести всё здание в порядок. В этом году идут закупки нового современного инвентаря для открытой спортплощадки. Здесь появятся зоны силовых тренажеров, бросковая зона и футбольное поле с искусственным газоном. Все это будет доступно не только воспитанникам спортивной школы, но и всем горожанам, желающим вести активный и здоровый образ жизни. Кроме того, мы поддерживаем нашу команду, которая выступает в Юниорской Хоккейной Лиге — на эти цели направим 1 млн рублей», — сказал Дмитрий Махиня.