сегодня 11:22
общество

В Томске вырос спрос на психологическую помощь

Freepik.ru

С начала 2025 года почти полторы тысячи жителей Томской области обратились за профессиональной поддержкой в Томскую клиническую психиатрическую больницу.

Эта статистика свидетельствует о растущей востребованности услуг в сфере ментального здоровья.

Согласно официальным данным, опубликованным медучреждением, основной поток обращений пришелся на психотерапевтические кабинеты диспансерных отделений, куда было совершено 1156 визитов. Примечательно, что значительная часть из них — 529 консультаций — была оказана детям.

Кроме того, 329 человек впервые посетили кабинет медико-психологической поддержки. В рамках этих приемов специалисты проводят первичную диагностику, назначают коррекционную терапию и при необходимости направляют пациентов к психиатру. Помощь оказывается при широком спектре проблем: от трудностей с адаптацией и повышенной тревожности до эмоционального выгорания, семейных конфликтов и страхов за здоровье близких.

Ранее Сиб.фм писал, когда Томск накроет магнитная буря.

0
Валерия Ким
Журналист

