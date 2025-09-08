Разбитую дорогу между Югрой и Томской областью начали капитально ремонтировать

В Югре стартовал долгожданный капитальный ремонт ключевой автодороги, связывающей регион с Томской областью. Речь идет о проблемной трассе Стрежевой – Нижневартовск, состояние которой годами вызывало массовые жалобы водителей.

Этот участок, известный своими трещинами, выбоинами и просадками, наконец-то приводят в порядок. Как сообщили в Управлении автомобильных дорог Югры, ремонт дороги стал прямой реакцией на многочисленные обращения жителей Стрежевого. Долгое время трасса находилась на балансе нефтяников и перешла в собственность округа лишь в 2022 году, после чего и стало возможным начать масштабные дорожные работы.

Подрядчик, компания «Северавтодор», уже развернул на объекте полноценную стройплощадку. Сейчас в работах задействовано около 20 специалистов и десяток единиц спецтехники. Специалисты ведут вырубку кустарника и укладывают новое покрытие из асфальтобетона. Всего на 11,5-километровый участок планируется уложить свыше 16 тысяч тонн смеси.

Значение этой дороги трудно переоценить. Она является важной транспортной артерией не только для промышленных предприятий, но и для тысяч жителей Югры и Томской области. Связи между городами настолько тесные, что эксперты включают Стрежевой в состав Нижневартовской агломерации.

На данный момент готовность объекта оценивается в 30%. Чтобы минимизировать неудобства для водителей, ремонт ведется поэтапно, с организацией движения по свободной полосе. Официально работы должны завершиться осенью 2026 года, однако подрядчик планирует сдать объект с опережением графика. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

