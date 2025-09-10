Александр Карелин обсудил с томскими студентами, преподавателями и учеными возможности для их реализации

Александр Карелин, сенатор РФ, член Высшего совета партии «Единая Россия» посетил Большой университет Томска — города, по праву считающемся студенческой столицей России, где расположены шесть государственных университетов, и каждый седьмой житель является студентом.

Встреча прошла в Томском государственном университете –первом за Уралом и одном из лучших в России. Участвовали в мероприятии студенты и профессорско-преподавательский состав. В атмосфере дружеского общения состоялся «Открытый диалог», где обсуждались спорт и здоровый образ жизни, современные события в России и мире, возможности, открытые для молодых людей в современной России.

Обращаясь к студентам, Александр Карелин отметил, что в современной России перед ними открываются уникальные возможности и перспективы, которые в то же время накладывают на молодых людей груз ответственности за собственное будущее, за будущее своего города и страны.

«Перед каждым из нас стоит выбор. У вас сегодня уникальный шанс повлиять на формирование представительной власти в областном центре. Могу вам сказать — к ответственности нужно привыкать, этому нужно обучаться, и нужно учиться не бояться ответственности», — добавил Александр Карелин.

«Единая Россия» уделяет огромное значение работе с молодежью, активизируя ее через проекты вроде «Молодой гвардии» в вузах и проводя специальные мероприятия, такие как дни приемов молодежи.