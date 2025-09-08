В Томской области начали строить «Силу Сибири-2»

Новый 410-километровый газопровод не только станет частью мегапроекта поставок газа в Китай, но и даст «второе дыхание» промышленности региона, страдающей от нехватки мощностей.

Проблема дефицита газа, которая с 2024 года стала тормозом для развития новых производств в Томской области и соседних регионах, похоже, нашла свое решение. «Газпром» фактически приступил к строительству ключевого участка газотранспортного коридора, который станет частью будущего гиганта «Сила Сибири – 2».

Как подтвердил глава «Газпрома» Алексей Миллер, речь идет о 410-километровой ветке, которая соединит компрессорную станцию (КС) «Аганская» в ХМАО со станцией «Вертикос» в Томской области. Этот участок — первый реальный шаг в реализации масштабного проекта, и для всей Сибири он имеет первостепенное значение.

Проект фактически является частью еще более масштабной «Восточной системы газоснабжения». Ее цель — объединить разрозненные центры газодобычи на востоке страны и обеспечить газоснабжение таких регионов, как Красноярский край, Бурятия и Забайкалье.

Для жителей и бизнеса Томской области новость о начале строительства газопровода — это, в первую очередь, надежда на экономический рост. Существующий дефицит пропускной способности сетей не позволял подключать новые промышленные предприятия, фактически замораживая инвестиционные проекты. Новый газопровод должен полностью снять это ограничение. Он не только обеспечит транзит газа на восток, но и значительно увеличит поставки для потребителей внутри Сибирского федерального округа, дав мощный импульс для развития экономики региона.