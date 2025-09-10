Томск назван одним из самых доступных городов для отдыха в ноябре

Томская область вошла в пятерку наиболее привлекательных и бюджетных направлений для путешествий на ноябрьские праздники.

Согласно рейтингу, составленному аналитиками сервиса Яндекс.Путешествия, регион предлагает одни из самых выгодных цен на размещение в гостиницах.

По данным исследования, основанного на анализе бронирований, средняя стоимость ночи в отелях Томска и области в период со 2 по 4 ноября составляет около 3600 рублей. Это делает регион привлекательным вариантом для экономного туризма.

В списке доступных направлений Томская область соседствует с Сахалинской и Орловской областями, а также Республикой Калмыкия, где цены на проживание варьируются в диапазоне от 2 до 5 тысяч рублей за ночь. Для сравнения, более популярные туристические локации, такие как Дагестан, Башкирия и Камчатка, предлагают размещение по цене от 5 до 10 тысяч рублей.

Специалисты также отмечают, что для получения максимальной выгоды бронировать отели стоит либо заблаговременно, в конце июля или августе, либо непосредственно перед поездкой. В эти периоды можно сэкономить до 32% от среднегодовой стоимости номера.

