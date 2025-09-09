Томск накроет слабая магнитная буря: прогноз на неделю

Метеозависимым жителям Томска стоит подготовиться: на этой неделе ожидается преимущественно спокойная геомагнитная обстановка, однако она будет прервана слабой магнитной бурей.

Согласно прогнозу ученых, 9 сентября большую часть дня геомагнитные колебания будут незначительными, на уровне 2 баллов. Однако вечером, около 18:00, прогноз меняется — активность возрастет до 3 баллов. Эта слабая магнитная буря задержится над городом на два дня, 9 и 10 сентября, после чего геомагнитный фон вновь вернется к спокойным значениям.

Даже такие колебания могут повлиять на самочувствие. Врачи напоминают, что в дни магнитных бурь люди чаще жалуются на: головные боли и мигрени, сонливость и повышенную утомляемость, скачки артериального давления, общую слабость и раздражительность.

Чтобы минимизировать негативное влияние на здоровье, специалисты рекомендуют в этот период уделить себе больше внимания: соблюдать режим сна, избегать стрессовых ситуаций и чрезмерных физических нагрузок, а также следить за питанием и пить больше чистой воды.