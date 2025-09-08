В Томской области партия «Новые люди» высадила 15 тысяч кедров и провела экофестиваль

Накануне в Томской области состоялись два масштабных экологических события: массовая высадка деревьев и экофестиваль. Инициатором мероприятий выступил благотворительный фонд «ЭкоСфера» при поддержке местного отделения партии «Новые люди».

В рамках акции по озеленению жители региона высадили 15 тысяч саженцев кедра. Посаженные деревья станут вкладом в создание новых зелёных зон и улучшение экологии области на десятилетия вперёд. Для многих участников это был первый опыт высадки собственного дерева. Акция собрала большое количество семей и стала настоящим городским праздником.

«Такие высадки деревьев мы проводим ежегодно. Постоянно увеличиваем масштабы, привлекаем всё больше томичей. Благодарим всех участников акции за поддержку. Вместе мы сохраняем уникальную природу нашей Томской области и показываем, что экология зависит от каждого из нас», — подчеркнул депутат Законодательной Думы Томской области от партии «Новые люди» Максим Вдовин.

В тот же день в Буфф-саду прошёл экофестиваль. Программа мероприятия включала выступление кавер-группы, работу многочисленных интерактивных площадок и мастер-классов. Гости фестиваля могли не только получить информацию о практической экологии, но и сразу применить эти знания на практике.

Одной из площадок фестиваля стал своп, то есть обмен вещами, растениями, книгами, игрушками и многим другим. Этот формат не только позволяет обновить гардероб без финансовых затрат, но и вносит значительный вклад в защиту окружающей среды: вещи получают вторую жизнь, а не оказываются на свалках.

Проведённые мероприятия продемонстрировали, что экологические инициативы пользуются активной поддержкой томичей и способствуют формированию сообщества людей, заинтересованных в сохранении природы.

Подобные экологические фестивали «Новые люди» провели в 9 городах России. Их посетители не только узнали больше о том, как беречь природу, но и проголосовали за лучшие экологические инициативы. Их партия «Новые люди» будет продвигать на уровне Госдумы.