В Томской области заработал первый комплекс по переработке отходов

В Томской области состоялось ключевое для экологии региона событие — запущен в работу КПО "Сибирь", первый в регионе современный комплекс по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО).

Этот масштабный проект знаменует собой переход региона на принципиально новый уровень обращения с отходами.

Общий объем инвестиций в строительство составил 3,8 миллиарда рублей.

Комплекс, расположенный на площади более 9 гектаров, был возведен в рекордные для подобных объектов сроки — всего за 12 месяцев. Его мощность позволит обрабатывать до 250 тысяч тонн отходов в год, обслуживая Томск, Северск и Томский район, где генерируется около 80% всех отходов области.

Главная цель нового комплекса — кардинально изменить подход к утилизации отходов. Запуск КПО "Сибирь" позволит региону вдвое сократить объемы мусора, отправляемого на полигоны, и выполнить целевые показатели нацпроекта "Экология". Более половины поступающих отходов будут вовлекаться в хозяйственный оборот: около 40% превратят в технический грунт методом туннельного компостирования, а еще почти 15% отсортированного вторсырья (пластик, стекло, металл) получат вторую жизнь на перерабатывающих заводах страны.