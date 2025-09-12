Тепловой коллапс в Томске: ремонт сетей перевели на круглосуточный режим после угрозы уголовных дел

Ситуация с отсутствием горячей воды в Томске, которая держала в напряжении тысячи горожан с самого начала лета, достигла точки кипения.

После того как отчаявшиеся жители обратились в приемную главы СК РФ, а Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, городские власти перешли к экстренным мерам. Мэр Дмитрий Махиня объявил, что бригады «ТомскРТС» переводятся на круглосуточный режим работы.

Это решение было принято по итогам экстренного совещания с участием прокуратуры и Ростехнадзора. Фактически город перешел в режим коммунального аврала, пытаясь наверстать упущенное время и предотвратить срыв отопительного сезона. Для тех, кто ищет в сети, когда дадут горячую воду в Томске, теперь есть хоть какая-то определенность: работы будут идти без перерыва.

Помимо ускорения самого ремонта теплосетей, власти обещают решить и проблему с информированием. По словам мэра, на тех адресах, где подача ресурса срывается, будет организовано оповещение через домовые чаты. Диспетчерская «ТомскРТС» обязана будет предоставлять точную информацию о причинах задержки и новых сроках, а управляющие компании и ТСЖ — доносить ее до жителей.

Напомним, проблемы с горячей водой в Томске стали главной темой лета. У некоторых горожан вода отключена с середины мая, а сроки ее возвращения многократно переносились. Коммунальщики ссылались на огромное количество дефектов на сетях, но терпение томичей лопнуло, что и привело к вмешательству Следственного комитета и возбуждению уголовного дела по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».