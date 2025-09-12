82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
12 сентября, 14:55
пробки
5/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 85.66 | eur 99.73
82.76% -1.2
сегодня
12 сентября, 14:55
пробки
5/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 85.66 | eur 99.73
сегодня 11:41
общество

Тепловой коллапс в Томске: ремонт сетей перевели на круглосуточный режим после угрозы уголовных дел

Валерия Ким
Подпишитесь на Telegram-канал

Ситуация с отсутствием горячей воды в Томске, которая держала в напряжении тысячи горожан с самого начала лета, достигла точки кипения.

После того как отчаявшиеся жители обратились в приемную главы СК РФ, а Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, городские власти перешли к экстренным мерам. Мэр Дмитрий Махиня объявил, что бригады «ТомскРТС» переводятся на круглосуточный режим работы.

Это решение было принято по итогам экстренного совещания с участием прокуратуры и Ростехнадзора. Фактически город перешел в режим коммунального аврала, пытаясь наверстать упущенное время и предотвратить срыв отопительного сезона. Для тех, кто ищет в сети, когда дадут горячую воду в Томске, теперь есть хоть какая-то определенность: работы будут идти без перерыва.

Помимо ускорения самого ремонта теплосетей, власти обещают решить и проблему с информированием. По словам мэра, на тех адресах, где подача ресурса срывается, будет организовано оповещение через домовые чаты. Диспетчерская «ТомскРТС» обязана будет предоставлять точную информацию о причинах задержки и новых сроках, а управляющие компании и ТСЖ — доносить ее до жителей.

Напомним, проблемы с горячей водой в Томске стали главной темой лета. У некоторых горожан вода отключена с середины мая, а сроки ее возвращения многократно переносились. Коммунальщики ссылались на огромное количество дефектов на сетях, но терпение томичей лопнуло, что и привело к вмешательству Следственного комитета и возбуждению уголовного дела по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Ким
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.