Звезда «Чернобыля» из Томска сразился за приз в экстремальном шоу на ТНТ

Уроженец Томска, актер Сергей Романович, известный зрителям по сериалам «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Ольга», стал участником нового сезона спортивно-экстремального шоу «Погоня» на телеканале ТНТ.

В свежем выпуске, который вышел в эфир 14 сентября, он вместе с другими 14 участниками боролся за денежный приз, спасаясь от профессиональных спортсменов-«ловцов».

По правилам проекта, участники должны в течение 80 минут избегать поимки «ловцами» на большой, заранее определенной территории. За каждую минуту, проведенную в игре, на их счет начисляется определенная сумма денег. Сергей Романович высоко оценил физическую подготовку своих преследователей, назвав некоторых из них «киборгами».

«Не все, конечно, но я запомнил несколько киборгов. Убежать от них было нереально», — поделился впечатлениями актер.

Романович, недавно вернувшийся в кино после пятилетнего перерыва, отметил, что для успеха в «Погоне» важна не только скорость, но и тактика. «Ключ к успеху в проекте — правильная стратегия и распределение сил. После нескольких взрывных спринтов силы на исходе и здесь уже нельзя бездумно попадаться на глаза», — рассказал он.

Сергей Романович родился и вырос в Томске. Несмотря на то, что актер давно покинул родной город, он с теплотой вспоминает места своего детства. В частности, он упомянул Второй Каштак и лицей No7.

Сергей дебютировал в кино в 2008 году, сыграв юного Юрия Шатунова в фильме «Ласковый май». После этого он окончил ВГИК и снялся в ряде популярных проектов, включая «Чернобыль. Зона отчуждения», «Ольга», «Экипаж» и «Метод». Несколько лет назад актер приостанавливал карьеру по религиозным убеждениям и жил за границей, но в 2025 году вернулся на экраны, в том числе в сериале «Хутор» на ТНТ.

Финал шоу «Погоня» состоялся 14 сентября. В решающем выпуске сезона встретились лучшие игроки, включая Сергея Романовича. Победителя и сумму выигрыша зрители узнали в вечернем эфире телеканала ТНТ.