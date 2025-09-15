В Томске стало известно время пика солнечной активности

Жители Томской области в ближайшие несколько дней будут ощущать на себе влияние мощной и затяжной магнитной бури. Причиной геомагнитных возмущений стал поток солнечного ветра, достигший нашей планеты из-за так называемой корональной дыры на Солнце.

Как сообщают синоптики центра «Фобос» и ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН, первые возмущения магнитосферы Земли были зафиксированы еще утром 14 сентября. По прогнозам, геомагнитная обстановка будет оставаться напряженной вплоть до шести дней, а своего пика буря достигнет в период с 14 по 16 сентября. Интенсивность шторма будет колебаться от слабой до средней (уровень G1-G2). Вероятность магнитной бури 15 сентября оценивается специалистами в 56%.

В этот период медики настоятельно рекомендуют метеозависимым людям проявить особое внимание к своему самочувствию. Следует по возможности снизить физические и умственные нагрузки, избегать стрессовых ситуаций, больше времени проводить на свежем воздухе и полноценно отдыхать. Людям с хроническими заболеваниями важно не забывать принимать назначенные врачом препараты и при ухудшении состояния немедленно обращаться за медицинской помощью.

Нынешний сентябрь, по словам астрономов, отличается «нетипично высокой» солнечной активностью. Только за первую декаду месяца Земля пережила уже три магнитные бури, что в десять раз превышает показатели августа. Специалисты предупреждают, что в ближайшее время стоит быть готовыми к новым колебаниям геомагнитного поля.