Новый состав Думы Томска: «Единая Россия» укрепила позиции, «Яблоко» покинуло парламент

Городская избирательная комиссия подвела итоги трехдневных выборов депутатов Думы Томска, обработав 100% бюллетеней. По результатам голосования, проходившего с 12 по 14 сентября, пятипроцентный барьер преодолели пять из шести участвовавших партий.

Партия «Яблоко» не смогла набрать необходимое количество голосов и лишилась своего представительства в городском парламенте.

Результаты голосования и распределение сил

Лидером электоральной гонки стала «Единая Россия», заручившаяся поддержкой 27 134 избирателей, что составило 42,58% от общего числа проголосовавших. Второе место заняла «Справедливая Россия» с результатом 14,67% (9 350 голосов). За ней следует КПРФ, получившая 12,76% (8 132 голоса). Партия «Новые люди» показала практически идентичный результат, набрав 12,66% (8 067 голосов). Замыкает пятерку прошедших в думу партий ЛДПР с 10,7% (6 818 голосов).

Партия «Яблоко», набрав 4,86% (3 100 голосов), не смогла преодолеть избирательный барьер. Десять депутатских мандатов, разыгрываемых по партийным спискам, будут распределены между пятью победившими партиями.

В одномандатных округах представители «Единой России» одержали уверенную победу, получив 26 из 27 мандатов. Единственным кандидатом от другой партии, сумевшим напрямую избраться в думу, стал Владимир Чолахян от КПРФ.

Низкая явка избирателей

Итоговая явка на выборах составила 18,03%. В голосовании приняли участие 63 989 жителей Томска. Этот показатель оказался несколько ниже, чем на предыдущих выборах в 2020 году, когда свою гражданскую позицию выразили 19,39% избирателей. Стоит отметить, что, как и пять лет назад, голосование было многодневным, однако система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) не применялась.