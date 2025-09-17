В Томске начали расчистку дна реки Томь

В Томске стартовали масштабные дноуглубительные работы на реке Томь в районе острова Верхний Боярский.

Цель проекта — расчистить русло от многолетних наносов и предотвратить образование ледовых заторов, которые ежегодно угрожают городу весенними подтоплениями.

Как пояснил глава областного департамента защиты населения и территории Сергей Лукин, за последние десятилетия русло Томи сильно изменилось. Появились многочисленные отмели и острова, ставшие естественными препятствиями для ледохода. Эти барьеры замедляют движение льда, провоцируя образование опасных заторов и, как следствие, резкий подъем уровня воды, угрожающий прибрежным районам. Проводимая расчистка русла Томи призвана восстановить пропускную способность реки и минимизировать риски паводков.

Работы ведутся в круглосуточном режиме с использованием специализированной техники. Плавучая драга поднимает со дна песчано-глинистый грунт, который затем транспортируется на барже к острову Энеков. После выгрузки плавучий кран перемещает донные отложения на берег.

Проект реализуется силами администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей по контракту с ФГБУ «Центррегионводхоз». Мероприятия приурочены к окончанию навигационного сезона и являются частью долгосрочной стратегии по подготовке региона к паводковому периоду 2026 года.