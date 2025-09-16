82.76% -1.2
В Томске суд обязал чиновников заплатить за нападение собаки на школьницу

Прецедентное решение вынес суд в Томской области: местную администрацию обязали выплатить компенсацию 10-летней школьнице, которая стала жертвой нападения бездомной собаки.

Чиновников признали ответственными за то, что они не смогли обеспечить безопасность на улицах и проконтролировать ситуацию с бродячими животными.

Как сообщает прокуратура региона, трагедия разыгралась в Верхнекетском районе в феврале 2025 года. Девочка возвращалась домой после уроков, когда на нее набросилась агрессивная собака и укусила за ногу. Помимо физической травмы, ребенок получил серьезный психологический стресс.

Прокуратура встала на защиту прав школьницы и обратилась в суд с иском к районной администрации. Надзорный орган доказал, что именно на муниципалитете лежит обязанность по отлову и содержанию животных без владельцев, и эта работа не была выполнена должным образом.

Суд согласился с доводами прокурора и взыскал с администрации 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Теперь прокуратура проконтролирует, чтобы деньги были выплачены пострадавшей семье в полном объеме.

Это решение — важный сигнал для всех муниципалитетов и напоминание для граждан: за безопасность на улицах, в том числе и от нападений бродячих собак, несут ответственность именно местные власти.

