Отравление в элитной школе Томска: следователи начали проверку

Громкий скандал разгорается в сфере частного образования Томска. Следственный комитет начал доследственную проверку в элитной школе «Открытие» после сообщений в СМИ о массовом заболевании учеников.

Ситуация находится на особом контроле, так как несколько детей попали в больницу.

По предварительной информации, в сентябре 2025 года у нескольких учеников частной школы были диагностированы симптомы острого гастроэнтерита. Двое из заболевших детей были в срочном порядке госпитализированы в инфекционный стационар.

Следователи СУ СК РФ по Томской области начали проверку для установления всех обстоятельств инцидента. В центре внимания — возможные нарушения санитарно-эпидемиологических норм в учебном заведении.

«Следователи изучат организацию питания, качество используемых продуктов, состояние пищеблока и соблюдение профилактических мер. Действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Гастроэнтерит — это инфекционное заболевание, вспышки которого часто связаны с некачественной пищей или нарушением гигиены при ее приготовлении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, которое определит дальнейшую судьбу виновных в произошедшем.