Партия «Новые люди» закрепила свои позиции в думе Томска и получила место в думе Томского района

В Томской области подводят итоги выборов, которые завершились 14 сентября. Один из главных результатов — свои позиции в политической системе региона закрепила партия «Новые люди». По итогам выборов в гордуму Томска она получила 12,66% голосов избирателей в Томске. Благодаря этому результату депутат Александр Цин-Дэ-Шань сохранил свой мандат и продолжит работу в городской думе VIII созыва.

Кроме того, партия увеличила своё представительство в регионе: в думу Томского района по итогам голосования прошёл новый депутат от партии Виталий Илюшин.

Как сообщили в региональном отделении партии «Новые люди», предвыборная кампания длилась три месяца и включала десятки мероприятий. Активность велась в разных районах области: прошли дворовые встречи с жителями, городские акции. В числе крупных публичных инициатив, которые поддержали «Новые люди» за летний период, — «Фестиваль пенсионеров», финал всероссийского проекта для уличных музыкантов «Голос города», высадка 15 тысяч кедров и большой экологический фестиваль.

«Мы увидели, как много людей готовы поддерживать новые идеи. Для нас это знак доверия и веры в то, что перемены возможны. Мы благодарим каждого, кто принял участие в выборах: наших сторонников и наблюдателей, а также тех, кто проголосовал за обновление Томской области», — прокомментировала секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Ксения Старикова.

Она добавила, что выборы — не конец, а начало нового пути. Важно, чтобы мандаты не были просто цифрами, а инструментом для реальных изменений: в ЖКХ, в инфраструктуре, в поддержке предпринимателей и улучшении качества жизни в каждом районе Томской области.

Новые депутаты приступят к работе в ближайшее время, чтобы начать реализацию предвыборной программы. Кроме того, региональное отделение партии уже приступило к подготовке к следующим избирательным кампаниям, в том числе к выборам в Государственную Думу в сентябре 2026 года.