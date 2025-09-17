Мазур: дорожный ремонт в регионе достиг беспрецедентного масштаба

Губернатор Томской области Владимир Мазур в ходе прямой линии с жителями охарактеризовал текущие темпы ремонта дорог как беспрецедентные для региона.

Он подчеркнул, что эта сфера является одной из самых приоритетных, и власти намерены и дальше наращивать объемы финансирования для улучшения дорожной инфраструктуры.

На сегодняшний день годовой план в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен на 80%. В общей сложности в этом сезоне будет обновлено 138,2 километра трасс регионального и межмуниципального значения. Уже полностью завершены работы на участках Первомайское – Орехово и Мельниково – Кожевниково – Изовка, а большинство других объектов находятся на финальной стадии.

Особое внимание уделяется ключевым объектам. Продолжаются работы на Северном мосту через Томь, а также на мостах через реки Кия в Зырянском районе и Чая в Колпашевском. Кроме того, ведется строительство стратегически важного Малого транспортного кольца, которое призвано разгрузить городские магистрали.

Масштабные преобразования затронули и областной центр: в Томске завершен ремонт на проспектах Ленина, Фрунзе и Академическом, а также на улицах Белинского, Железнодорожной и Чекистском тракте. В порядок приведены и участки ключевых региональных трасс, включая направления на Кожевниково, Каргасок, Колпашево и Батурино, где стартовал двухгодичный проект, рассчитанный до 2026 года.

В ходе прямой линии губернатор оперативно реагировал на обращения граждан. Так, после жалоб жителей микрорайона Спичфабрика на состояние дорог на улице Айвазовского и в переулке Музыкальном, Владимир Мазур поручил мэру Томска Дмитрию Махине взять ситуацию под личный контроль. Не менее важным вопросом стала безопасность: в ответ на просьбы жителей губернатор анонсировал установку уличного освещения на участке Чекистского тракта, соединяющем Томск и Северск. «Освещение – это и безопасность наших жителей», – заключил глава региона.