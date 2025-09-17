ОРВИ атакует томских школьников: заболеваемость удвоилась за неделю

В Томской области зафиксирован резкий скачок заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Наиболее тревожная динамика наблюдается среди детей школьного возраста от 7 до 14 лет, где число случаев удвоилось всего за одну неделю.

Несмотря на это, эпидемиологический порог в регионе пока не превышен, сообщила глава областного Роспотребнадзора Ольга Пичугина.

По ее словам, общий прирост заболеваемости за неделю превысил 100%, охватив все возрастные группы. Власти настоятельно рекомендуют родителям не отправлять детей с симптомами простуды в школы и детские сады, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. На данный момент классы на карантин не закрываются, а случаи гриппа, подтвержденные экспресс-тестами, остаются единичными.

На фоне сезонного подъема ОРИ медики напоминают, что самым надежным способом защиты от тяжелых последствий гриппа остается вакцинация. Эффективность прививочной кампании подтверждает статистика прошлого эпидсезона: из более чем двух тысяч человек, заболевших гриппом, привиты были лишь 145 (менее 7%), и ни у одного из них не было зафиксировано тяжелого течения болезни.

В этом году кампания по вакцинации от гриппа стартовала в конце августа. По данным облздрава, прививки уже сделали свыше 47 тысяч жителей, включая почти 12 тысяч детей. Всего регион планирует привить около 60% населения (563 тысячи человек), для чего в область поступит более 460 тысяч доз вакцин «Совигрипп», «Флю-М» и детской «Ультрикс Квадри».

Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. Для вакцинации трудовых коллективов (от 20 человек) организованы выездные бригады. Оставить заявку можно по телефонам горячей линии департамента здравоохранения.