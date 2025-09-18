82.76% -1.2
сегодня 12:00
общество

В Томске создан работающий под землей и в пещерах телефон

Институт археологии и этнографии СО РАН
Создателями чудо-телефона стали спелеодайверы. Для них же он и предназначен.

В клубе «Наяда» Томска разработан телефон, который сейчас испытывают в пещере Крубера-Воронья, считающейся одной из самых глубоких пещер мира. Размер аппарата сравним со спичечным коробком, но он может обеспечивать связь между базовыми лагерями и исследовательскими группами, которые находятся в пещерах. У нового телефона – повышенная дальность связи, которая достигает до 10-ти километров.

Ранее прототип нового устройства прошел успешные испытания в Томске и северной столице. В конце осени его планируют испытать в экспедиции в самой глубокой пещере планеты, глубина которой достигает 2,5 километров.

Валерия Ким
Журналист

