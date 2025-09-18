В Новосибирском крематории виртуальный помощник поможет провести церемонию прощания для близких усопших

В Новосибирском крематории активно ведётся разработка виртуального церемониймейстера на основе искусственного интеллекта, предназначенного для проведения церемоний прощания. Проект предлагает новый подход к организации ритуалов и помогает людям пережить утрату и выразить свои чувства.

Основная цель новой технологии — предоставить возможность проводить прощания с усопшими с помощью виртуального помощника, который может стать достойной альтернативой живому ведущему. Потеря близкого человека — это всегда очень тяжело, поэтому работники ритуальной сферы пытаются сделать процесс прощания комфортным и персонализированным.

Искусственный модератор призван помочь людям лучше подготовиться к церемонии прощания: вспомнить все о человеке, пережить эмоции. Близкие могут предоставить различные материалы — фотографии, видео и аудиозаписи, на основе которых будет создан персонализированный сценарий, учитывающий жизнь и достижения усопшего. Ведущий на основе ИИ будет озвучивать важные жизненные этапы и предлагает различные варианты сценариев, включая речь, музыкальное сопровождение и визуальные материалы. В результате каждая церемония прощания будет уникальной.

Искусственный интеллект предлагает поддержку и советы по организации прощания, учитывает особенности характера при выборе слов и формата церемонии.

Отметим, что в новосибирском крематории проект будет реализован, опираясь на современные технологии, которые активно проникают во все сферы жизни.

Кроме того, теперь можно создавать виртуальные образы усопших, которые могут «выступать» и присутствовать на церемонии, делясь воспоминаниями и оставляя определённые послания. Виртуальный церемониймейстер включает интерактивные элементы: участники могут делиться воспоминаниями, оставлять сообщения или зажигать виртуальные свечи.

Система также адаптирована к различным религиозным конфессиям, включая православный чин отпевания. При этом, несмотря на использование нейросети, на церемонии сохраняются все необходимые религиозные обряды, таким образом отпевание разрешено.

При этом на церемонии может находиться сотрудник ритуальной службы. Он сможет оперативно отреагировать на ситуацию. Однако роль ведущего церемонии максимально берет на себя искусственный интеллект.